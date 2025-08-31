中評鏡頭：走進雄安新區　看到未來城市景象

雄安新區將在2035年打造成一座全新的現代化城市。（中評社 盧誠輝攝） 中評社雄安8月31日電（記者 盧誠輝）雄安印象位於河北省雄安新區容城縣內，是一座用科技呈現雄安過去、現在與未來的展覽館。逾60位境外媒體30日來到河北省雄安新區，第一站就來雄安印象參訪，對雄安新區都留下相當深刻的印象。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。30日則是造訪河北省雄安新區的雄安印象場館、雄安未來之城場景匯科創園、金湖公園、東西軸線項目指揮調度中心、中國電信智慧城市產業園、雄安新區中關村科技園等地。



逾60位境外媒體30日分乘3輛大巴士從北京出發，經過約2小時車程，終於抵達位於河北省的雄安新區，一行人第一站就先參訪雄安印象展覽館。雄安印象展覽館總建築面積約5300平方米，一層為雄安印象城市廳，二層為雄安印象藝術廳。



城市廳由“雄安共生”、“雄安共建”、“雄安共享”三個展區組成，展館透過大量運用AR、裸眼3D、多媒體觸屏互動等數字科技，呈現雄安“雲上一座城”、“地上一座城”、“地下一座城”的2035年現代化城市樣貌。藝術廳則是大量運用AR與媒體觸屏互動等數字科技，透過與遊客進行互動，讓遊客更瞭解雄安新區的整體輪廓。



其中，最讓境外媒體驚艷與印象深刻的是大量運用裸眼3D打造而成的“時光長廊”，置身其中彷彿進到未來般，短短數十秒的影片就清楚呈現雄安新區的未來規劃，讓雄安的過去、現在與未來更顯得鮮活，在沈浸式數字打卡的空間裡，讓媒體來到雄安第一站就留下相當深刻的印象。



