中評鏡頭：境外媒體參訪雄安　金湖公園驚艷

金湖公園的美景如詩如畫。（中評社 盧誠輝攝） 中評社雄安8月31日電（記者 盧誠輝）許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體已陸續抵達北京，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，30日一行人造訪位於河北省雄安新區的金湖公園，對於公園的生態規劃與如詩如畫的美景都相當驚艷。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。30日則是造訪河北省雄安新區的雄安印象場館、雄安未來之城場景匯科創園、金湖公園、東西軸線項目指揮調度中心、中國電信智慧城市產業園、雄安新區中關村科技園等地。



逾60位境外媒體30日分乘3輛大巴士從北京出發，經過約2小時車程，終於抵達位於河北省的雄安新區。一行人再參訪完雄安印象場館、雄安未來之城場景匯科創園後，來到位於雄安新區中心點的金湖公園，對於眼前如詩如畫的美景與相當完善的生態規劃都相當驚艷。



金湖公園總占地面積3700畝，東接民俗公園、西接悅容公園、北臨郊野公園。讓未來雄安新區的居民能實現“3公里進森林、1公里進林帶、300米進公園、處處是遊園”的願景。金湖公園的水系打造更兼具景觀、蓄水、排澇等功能，生態林帶也相當完整。