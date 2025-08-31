雄安東西軸線工地：6千工人共築未來之城

雄安新區東西軸線指揮調度中心四周的施工情況。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月31日電(記者 俞敦平)站在雄安新區東西軸線指揮調度中心的觀景平台，映入眼簾的是一片蔚為壯觀的施工景象：塔吊林立，鏟土機與推土機來回穿梭，工人分布在各個工段緊張作業。據介紹，目前現場已有超過6100名工人同時投入建設，日夜推進這項全長近25公里的超級工程。這一場面，或許比“四鐵共構”更能讓人直觀感受到“未來之城”正在拔地而起的力度與速度。



30日，作為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會的一環，大會新聞中心以京津冀協同發展為主題，安排中外媒體集體採訪雄安新區，包含“雄安·印象”展廳、雄安未來之城場景匯科創園、容東城市建設現場、雄安中關村科技園、中電信智慧城市產業園、東西軸線指揮調度中心等處。



在這片雄安新區的心臟地帶，東西軸線正如火如荼建設。這條全長約24.8公里的軸線，東起白溝引河、西至萍河，被定位為雄安新區的城市主幹。它不僅是一條交通要道，更是集合高鐵、京雄快線、地鐵、市政道路和綜合管廊的複合工程。未來，從雄安到北京大興機場僅需30分鐘，到麗澤商務區58分鐘，將實現京津冀“一小時通勤圈”。



然而，比起遠期願景，當下的施工場景更具衝擊力。地面上，塔吊高聳如林，鏟土機、壓路機和混凝土車排成陣列；地下，深基坑的開挖、支撐和澆築同時展開，鋼結構和管廊框架逐步成形。據現場負責人介紹，多個項目採用了全鋼結構、深基坑防水和多層立體施工等國際標準工法，確保在大規模開發地下空間的同時，滿足抗震與安全需求。



這裡不僅是交通工程，更是城市雛形的實際落點。圍繞雄安城際站與國貿中心片區，未來將規劃總部經濟、會展中心、商務區與公共服務設施，並以中央綠谷等景觀工程實現藍綠交織。整個地下空間總規模達140萬平方米，與地上建築近乎1:1，體現了“雄安質量”的超高標準。



未來完工後，東西軸線不僅將是新區的交通骨架，更將成為城市運行與形象展示的窗口。但如今，眼前6100人同時施工的壯觀場面，本身就是雄安新區最直觀的寫照。