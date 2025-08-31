雄安中關村科技園　布局AI與未來算力戰略

科技園區中的人工智能大廈。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京8月31日電（記者 俞敦平）雄安中關村科技園以“北京研發、雄安轉化”為定位，兩年來逐步形成以人工智能與機器人為核心的產業集群，並在RISC－V與IPv6領域積極探索，力求建立自主可控的算力與網路基礎。這些佈局被視為從晶片到網路的“自主可控”關鍵工程，不僅突破長期以來被外企“掐脖子”的技術困境，也為未來數位城市建設奠定基礎。目前園區已吸引逾二百家企業進駐，涵蓋AI大模型、元宇宙、智慧醫療及低空經濟等領域，逐步展現“未來之城”的創新樣貌。



30日，作為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會的一環，大會新聞中心以京津冀協同發展為主題，安排中外媒體集體採訪雄安新區，包含“雄安·印象”展廳、雄安未來之城場景匯科創園、容東城市建設現場、雄安中關村科技園、中電信智慧城市產業園、東西軸線指揮調度中心等處。



雄安新區是中國為疏解北京非首都功能、推動京津冀協同發展而建設的“未來之城”。在這片“白紙”上落地的中關村科技園，承接了北京中關村的創新基因，致力於打通創新“最後一公里”，成為科研成果的孵化與試驗場。



在產業布局上，人工智能與機器人成為兩大集群。機器人領域中，梅卡曼德展示能模仿人手動作的工業機器人，白小默的智能導覽機器人已投入雄安公園服務；醫療與服務型機器人亦在園區找到應用場景。人工智能方面，產業鏈從算力、算法平台到行業應用逐漸完備。天問大模型結合安全檢測引擎，虛擬科技打造元宇宙工廠與數位人。智慧醫療與心理輔助平台則提供全天候健康守護，顯示AI已廣泛滲透金融、教育、醫療與公共服務。



在算力與網路基礎方面，園區同樣加快布局。導覽中特別提到，RISC－V與IPv6是重點發展方向。RISC－V作為開源指令集架構，不受專利限制，中國大陸可在此基礎上自行設計處理器，擺脫對ARM與x86的依賴，突破晶片長期受制於國外的“掐脖子”困境；IPv6則是新一代網際網路協議，位址資源幾乎無窮，能支撐物聯網、智慧城市與5G／6G龐大連接需求。雄安率先打造“全域IPv6示範區”，意味著新城全面採用新標準，不僅降低未來轉換成本，也使中國大陸在全球網路升級中搶得先機。

