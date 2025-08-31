中國電信進駐雄安　用無人機打造智慧城市

中國電信位於雄安的智慧城市產業園區總部。（中評社 盧誠輝攝） 中評社雄安8月31日電（記者 盧誠輝）大陸第二大電信運營商中國電信已正式進駐雄安新區，將運用無人機技術打造智慧城市，預計在雄安新區投資近20億元人民幣，打造一座占地面積120畝的產業園區。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。30日則是造訪河北省雄安新區的雄安印象場館、雄安未來之城場景匯科創園、金湖公園、東西軸線項目指揮調度中心、中國電信智慧城市產業園、雄安新區中關村科技園等地。



位在雄安的中國電信智慧城市產業園區導覽員表示，中國電信智慧城市產業園建設項目是雄安新區啟動區首批開工建設的市場化項目之一，位於啟動區互聯網產業園片區，占地面積120畝，項目總投資近20億元人民幣。



導覽員指出，中國電信智慧城市產業園建築功能將以研發辦公為主，科技服務、運營管理、生活配套為輔，著力體現“創新、生態、智慧、低碳”的園區特色，樹立“鴻蒙化+綠色化+場景化+全域IPv6”能力，為疏解企業打造“智慧園區建設+產品+運營”標桿案例。



導覽員在介紹完智慧城市產業園區的規劃後，也帶著境外媒體一行人登上頂樓，參觀無人機設備，未來無人機將被廣泛利用在產業園區內，讓中國電信在雄安的產業園區成為名符其實的智慧城市。

