張雅屏提三堅持：條件成熟會參選國民黨主席

國民黨前副祕書長張雅屏提三堅持的理念，鄭重考慮參選黨主席。（取自張雅屏臉書） 中評社台北8月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席將在10月18日進行改選，參選領表與登記時間是9月15日至19日。有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏在臉書發文表示，若擔任黨主席會有三個堅持，一是堅持“一中憲法”；二是建構能打選戰的黨組織；三是堅持輔選角色，為黨的候選人打造無後顧之憂的戰場。



張雅屏強調，若條件成熟，他會去領表登記，參選國民黨主席，但這條件並不容易，因為這次登記要繳交的新台幣一千萬元保證金，必須確保有一千萬現金，而非過去2017年與2021年時，可以用商業本票即可。



國民黨主席選舉預計10月18日投票，除現任主席朱立倫堅持交棒，以及台中市長盧秀燕宣布不參選外，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議長謝典林等，再加上張雅屏，目前共有7人表態有意角逐。



張雅屏說，他有30多年的黨籍，是繳了一萬元的終身黨員。是中央評議委員，擔任過青年部副主任、青年團籌備小組執祕，歷練多次除文宣之外各類選舉任務，在屏東當過主委，在中央當過組發會主委，代理過秘書長。



張雅屏表示，他曾輔選過馬英九市長、主席以及“總統”選舉，也輔選過郝龍斌與2016洪秀柱與朱立倫的大選，深知國民黨的戰力所在。也曾因黨部主委任內文宣案，被民進黨以政治介入司法的方式，以誹謗為由將黨部製作的攻擊性文宣，判定身為地方黨部主委的他羈押以及入監服刑2年10個月。



因此，張雅屏認為，他對在野黨人士受到政治羈押非常不能接受，想透過參選黨主席改變這惡劣與破壞社會信任的作為。他的條件不如有聲量的羅智強與鄭麗文，財力不如卓伯源、謝典林，學識不如張亞中，討論參選黨主席的時間更不如孫健萍。未來勢必還有幾位，受各方期待出來的同志。