高雄奇景　成千上萬蟹媽媽趁夜穿越道路

高雄市楠梓區援中港濕地公園，每年夏季都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹橫越馬路前往大海釋放幼蟹。（圖：高雄市工務局提供） 中評社高雄8月31日電（記者 蔣繼平）每年農曆六月至九月的月圓夜，是陸蟹繁殖的高峰期。位於高雄市楠梓區的援中港濕地公園，每年夏季都有上千隻兇狠圓軸蟹母蟹橫越馬路，前往大海釋放幼蟹，為避免穿越道路遭到陸殺，除了志工加強巡守外，也呼籲夜間勿進入濕地避免干擾。



高雄市工務局31日新聞稿指出，援中港濕地與典寶溪相連，屬於半咸水紅樹林生態系，是多種陸蟹和招潮蟹的重要棲息環境。每年夏季，成千上萬的陸蟹媽媽會在夜晚冒險穿越道路，前往海邊釋放數千隻蚤狀小寶寶，完成生命的新一輪循環。



高雄市工務局表示，陸蟹不僅要避開車輛“路殺”風險，也面臨人為捕捉及環境干擾的威脅。為了讓陸蟹媽媽安全達陣，志工們每年在釋幼季節加強巡守、清除路徑上障礙物，設置交通警示標誌，與警方合作防止盜捕行為，守護這場生命壯舉。



高雄市工務局指出，白天天氣陰涼或雨後，陸蟹會在巢穴附近活動，是民眾自行觀察的好時機；但由於夜晚濕地環境無照明，且燈光會干擾陸蟹正常活動，出於生態保育與安全考量，目前並不建議民眾自行夜間進入濕地。



高雄市工務局說，台灣濕地保護聯盟會在合適的夜間舉辦教育活動，帶領民眾在安全的環境中體驗觀察，並參與公民科學調查，藉此提升大眾對生態保護的認識與參與感，成為守護濕地生物多樣性的重要力量。



援中港濕地公園位於北高雄後勁溪與典寶溪之間，總面積27.6公頃，基地成東西長條狀，分成東西二區，目前僅有西區濕地對外開放，西區面積約10公頃，環境類型以養殖漁塭與潮溝的紅樹林為主。



根據介紹，地蟹科陸蟹的主要食物是落葉，營養成分極低，因此生長速率非常緩慢，所以兇狠圓軸蟹與其它地蟹科大型陸蟹都是成長非常緩慢且壽命極長的動物。一隻頭胸甲寬8公分的地蟹科陸蟹年齡估計是20歲左右。兇狠圓軸蟹雌蟹的體型愈大，繁殖力愈高，一次抱卵數量大約在10萬個至50萬個。