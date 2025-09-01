中評專論：逼宮秀演變成賴清德、柯建銘對決

柯建銘與賴清德對決。(中評社 資料照) 中評社台北9月1日電（評論員 林淑玲）賴清德逼宮柯建銘辭“立院”黨團總召進入延長賽，在賴清德親自喊話、派府秘書長潘孟安登門勸退，發動黨團連署改選總召等強硬手法都未見效後，這已不僅是賴與老柯的對決，更是賴清德能否鎮得住黨內派系的指標。



《美麗島電子報》最新民調，柯建銘好感度14.3%、反感度高達68.5%，52%認為他該為大罷免負較大責任。老柯頂著逆風佔住總召位子不走，也有自己的底氣。大罷免的點子雖是老柯出的，拍板的人卻是賴清德。如果沒有賴清德親自下令，還在黨中常會喊話，綠委也不會總動員。現在大罷免大失敗了，所有責任卻全部要老柯來扛，他很不爽。



尤其賴清德大罷免後，沒有道歉、沒有如外界建議的辭黨主席，也沒有調整施政路線，滿意度、信任度都創新低；老柯被推出來背鍋、祭旗，變成代罪羔羊。當然老柯個人或有“必須繼續做黨團總召”等無法攤在檯面上說的原因，但如果不是賴民調低，老柯也沒那個底氣出來與賴清德拚。



現年87歲高齡的民進黨創黨元老、曾任民進黨主席、“考試院長”的姚嘉文近日就為柯建銘抱屈說，“若有問題，是整個黨都有問題，不是柯建銘的問題，不要把責任都推給柯建銘，他很辛苦、貢獻很大。”類似的聲音在民進黨內還是有的。



民進黨大罷免失利後，林右昌已辭去民進黨秘書長以示負責，有“萬年總召”之稱的柯建銘沒那麼好對付。賴清德強力逼宮非要老柯辭總召不可，但老柯如果不辭，且黨團也沒有全部配合發動，賴就很難看。民進黨中央發動的連署改選總召，迄今還未取得黨團一致認同，看來各派系也未必和賴同一步調，否則逼宮大戲就不必表現的那麼粗暴。



賴清德如果節節進逼，要冒的風險是，老柯知道太多內幕，他隨便講一些出來，府院黨就吃不了兜著走。老柯日前受訪一再重申“此時無聲勝有聲”應是在發出警告，有人聽得懂。接下來要看，府黨逼退老柯的動作有沒有持續下去，如果有所緩和，就是代表事情有了變化。