中評鏡頭：紡織倉庫變身北京最潮文創園區

北京首創郎園Station的前身是紡織倉庫。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧誠輝）北京首創郎園Station的前身是紡織倉庫，2019年啟動改造，如今已成為北京最潮的文創園區。許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體已陸續抵達北京，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，31日一行人造訪位於北京市朝陽區首創郎園Station文創園區，感受北京近年來的進步與改變。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。31日則是造訪北京市朝陽區的首創郎園Station、奧林匹克塔等地。



逾60位境外媒體31日分乘3輛大巴士到位於北京市朝陽區的首創郎園Station參訪，一走進園區就讓人彷彿有走進台北松山文創園區的既視感，只是這裡過去不是菸草工廠，而是紡織倉庫，占地更是台北松山文創園區（6.6萬平米）的兩倍，廣達13.58萬平米，共擁有30棟大型庫房。



北京市政府在2019年正式啟動改造更新工程，首創郎園Station歷經6年發展，目前不僅是北京市文化產業示範園區、北京新消費品牌孵化基地，同時還是文化科技融合的創新地、優質文化企業聚集地、市民文化消費打卡地，也是北京市電影局官方推薦的影視攝制取景地、北京國際電影節北京市場戰略合作會址。



首創郎園Station目前已聚集了大量文化新消費，咖啡、書店、私人畫廊、設計師家居、小眾買手店、極限運動、寵物休閒、明星潛水、音樂酒吧、live house等文創商家，許多遊客能在歲月的痕跡中暢享現代的都市生活。