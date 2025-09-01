北京奧林匹克塔：奧運精神與城市景觀的交會

奧林匹克塔。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京9月1日電(記者 俞敦平)北京奧林匹克中心區因2008年夏季奧運會與2022年冬奧會而聞名，是全球唯一同時舉辦過夏季與冬季奧運的城市，因此被稱為“雙奧之城”。這個稱號與東京、洛杉磯等城市不同，後者雖然也多次舉辦奧運，但都屬於夏季奧運，北京則以“夏＋冬”兼具而獨一無二。如今，這片園區不僅是體育場館的聚集地，也成為北京文體旅遊的重要地標。其中最具代表性的建築之一，便是聳立於奧海湖畔的北京奧林匹克塔。



31日，作為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會的一環，大會新聞中心以京津冀協同發展為主題，安排中外媒體集體採訪首創·郎園文化產業園和奧林匹克塔。



北京奧林匹克塔塔由五座高低不同的獨立塔身組合而成，最高的1號塔達264.8米，總體量在北京中軸線上格外醒目。2016年，國際奧委會正式授權在塔頂與西門永久設置奧林匹克五環標誌，使之成為全球唯一懸掛五環的觀光塔。塔的造型靈感取自“生命之樹”，頂端如同樹冠綻放，既像焰火又似泉水，象徵著奧運精神的生生不息。



塔內空間則以奧運文化為主題。一層設有大型活動展，二層展出奧運冠軍的人像攝影、歷屆火炬展以及奧運文化相關展覽，旁邊還有販售紀念品的文創商店。若願意付費，遊客可以搭乘高速電梯直達 76 層觀景台。站在 228 米的高空，向南可望見鳥巢、水立方與國家大劇院，東南是CBD摩天樓群，北邊則是奧森公園與蜿蜒的龍形水系，視野開闊。



奧林匹克塔在夜間會透過燈光設計展現不同效果，節日時更會上演“空間光影秀”。不過，這次因行程安排，只能在黃昏時登塔，錯過了夜幕降臨後的燈光表演，稍嫌可惜。



整體而言，奧林匹克塔雖然更像是一個象徵性地標，但其內部的展覽與塔頂的景觀，仍然讓人能切身感受到北京“雙奧之城”的獨特氛圍。無論是想重溫奧運記憶，還是單純俯瞰京城景致，這裡仍是一處值得一遊的地點。

