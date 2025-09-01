鎮館之寶MLB巨冊在朗園　台灣棒球迷必看

靜靜躺在圖書館一角的鎮館巨書。(中評社 俞敦平攝) 中評社北京9月1日電（記者 俞敦平）在北京首創·朗園Station的導覽行程中，導遊花了不少時間介紹園區的咖啡館、寵物友好空間與各式文創設計，甚至強調新潮的展演場地。然而，相較於這些被刻意突顯的特色，館內一部來自美國職棒大聯盟的巨型書籍《The Official Major League Baseball Opus》，卻更能吸引台灣棒球迷的目光。這本巨冊被稱為館內的“鎮館之寶”，卻在導覽中完全沒有被提及。



31日，作為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會的一環，大會新聞中心以京津冀協同發展為主題，安排中外媒體集體採訪首創·郎園文化產業園和奧林匹克塔。



這本書的體量極為驚人，長寬各約50公分，重量約34公斤，展開時將近一公尺。它屬於 Marquee Edition，全球限量一千冊，全書近八百頁，收錄超過一千四百幅職棒影像，完整記錄美國職棒的歷史。起初詢問導覽時，她並不清楚細節，後來查證後才補充說明，這其實是中國印刷廠代工完成的作品，因印刷工藝繁復且造價不菲，所以被特別陳列，用來展示技術實力。



朗園 Station 前身是七〇年代的北京紡織倉庫，近年改造後成為文化產業聚集地，園區內隨處可見影視、文創與新消費品牌，是非常類似台灣松菸文創區的一個地方，導覽時，這些內容被詳加闡述，唯獨這本巨冊靜靜擺在圖書館角落，沒有聚光燈，也沒有標示，少有人駐足。



或許在北京，棒球並非主流運動，因此這部巨冊的內容價值鮮有人關注。但對於台灣人，尤其是熱愛棒球的球迷而言，能在北京的文化園區裡遇見如此罕見的官方巨冊，並且還能隨意翻閱，無疑是一段難得的經驗。它在當地被忽視，但對剛好來到北京的台灣球迷來說，是很值得專程跑一趟的寶物。

