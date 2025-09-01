中評鏡頭：北京郎園　老車站成親子嬉戲勝地

北京首創郎園Station園區內有一座中央車站。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧誠輝）北京首創郎園Station園區內有一座中央車站，是過去70年代紡織倉庫運送物流的重要鐵道，如今已搖身一變成為親子旅遊勝地。每到假日，這裡總聚集許多親子遊客，在完整保留卻擁有全新面貌的老車站裡嬉戲玩耍，好不惬意。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。31日則是造訪北京市朝陽區的首創郎園Station、奧林匹克塔等地。



逾60位境外媒體31日分乘3輛大巴士到位於北京市朝陽區的首創郎園Station參訪，最引起媒體關注的就是在園區裡完整保留的中央車站，長達2．23公里的舊鐵道和8000平方米的專屬鐵路站台，如今已成為親子遊客的假日旅遊勝地。



北京首創郎園Station的前身是紡織倉庫，北京市政府在2019年正式啟動改造更新工程，歷經6年發展，目前不僅是北京市文化產業示範園區、北京新消費品牌孵化基地，同時還是文化科技融合的創新地、優質文化企業聚集地、市民文化消費打卡地，也是北京市電影局官方推薦的影視攝制取景地、北京國際電影節北京市場戰略合作會址。