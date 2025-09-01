中評現場：北京假日午後的日常生活

遊客假日溜愛狗逛大街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月1日電（記者 盧誠輝）許多為了採訪9月3日大閱兵活動的境外媒體已陸續抵達北京，從27日起被大會安排一系列的集體採訪活動，31日一行人造訪北京市朝陽區，體驗北京人假日的優閒日常生活，感受北京充滿活力的城市魅力。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，9月3日將舉行盛大閱兵式。為配合系列紀念活動，中國記協從27日到31日安排境外媒體在北京、天津、河北進行多場集體參訪活動。31日則是造訪北京市朝陽區的首創郎園Station、奧林匹克塔等地。



北京市朝陽區位在東四環和東五環間，是北京文化產業的聚集地，目前已聚集文化相關企業超過10萬家，2024年已實現收入共3435.3億元人民幣，占全市14.9%，已實現旅遊總花費共1545.4億元人民幣，占全市（6722.4億元）23%，由此可見朝陽區確實充滿活力。



31日是星期日，北京陽光和煦，逾60位境外媒體在朝陽區走訪時發現，北京的假日午後相當悠閒，有人遛著愛狗逛大街，也有人慵懶地躺在咖啡廳的戶外沙發上聊天，還有許多情侶和親子遊客都出門享受悠閒時光，讓人感受到專屬於北京假日午後的日常生活。