陳智菡秀手臂抓痕照　嗆官方要辦就來

民眾黨8月30日辦走讀活動，警民爆發推擠衝突，陳智菡秀出她的手被抓傷的樣子。（照：陳智菡臉書） 中評社台北9月1日電／8月30日適逢台灣民眾黨前主席柯文哲住家遭檢調搜索滿一周年，民眾黨於中正紀念堂捷運站口舉行“司法改革 公民走讀”活動，現場聚集逾百名群眾，由於路權問題，警民爆發推擠衝突。對此，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡秀出自己的手被抓傷的照片，並怒嗆，走上爬拒馬這條路，根本不是民眾黨所選擇的，“要辦就來”。



陳智菡8月31日在臉書發文表示，830原本的活動設計，是希望帶著大家在博愛特區走讀，深入瞭解台灣民主史，畢竟民進黨政府口口聲聲宣稱“人民是頭家”，“總統府”是“人民的“總統府”，開放並歡迎大家周末進府參觀，那麼人民在周邊走讀，應該是再合情合理不過，但30日當天卻連想走“總統府”外或官邸附近的人行道，也被拒絕。



陳智菡指出，當時實在太熱，自己想穿過拒馬，走在愛國西路的林蔭下，馬上就被多達十幾個警察輪番伸手把自己往後強推，當下沒有感覺，回到地面才發現手臂上、脖子上都有抓痕。她提到，自己隔著拒馬，看到拒馬後、自己正前方的警察，手上抓著自己的項鍊，在豔陽下閃閃發光，當時想叫對方歸還，但群眾再也無法忍耐，因此向前推進，在陣陣推擠中，“那條項鍊已經不再屬於我，但我至少可以繼續爭取我的路權”。

