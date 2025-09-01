“國安會”人事調整　趙怡翔李問任副祕書長

民進黨籍台北市議員趙怡翔。（中評社 資料照) 中評社台北9月1日電／為強化國際、區域情勢、境外敵對勢力滲透及灰色地帶挑戰之因應，賴清德任命四位“國安”團隊新職，原“國安會”副秘書長徐斯儉及副秘書長劉得金出任諮詢委員，台北市議員趙怡翔、“總統府”發言人李問則接任“國安會”副秘書長職務，該項任命將自即日起生效。



趙怡翔為現任台北市議員，畢業於加拿大約克大學政治系，並於英國倫敦大學伯貝克學院取得國際經濟法碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、美國戰略暨國際研究中心（CSIC）兼任研究員、駐美國代表處政治組組長等職，並曾於“總統府”、“國家安全會議”及“外交部”歷練服務，長期參與外交及國際政治事務，實務經驗豐富。



李問為現任府發言人，畢業於台灣大學人類學系，並赴美國芝加哥大學取得社會科學碩士學位，曾任民進黨國際事務部主任、民進黨連江縣黨部主委、中央黨部發言人、中國事務部副主任，並曾任職於“國家安全會議”及遠景基金會，長年關注安全戰略及國際溝通等事務。



徐斯儉諮詢委員為現任“國家安全會議”副秘書長，曾任“外交部政務次長”、台灣民主基金會執行長、“中研院”政治學研究所副研究員等，學術及實務歷練完整，嫻熟外交、兩岸政治等事務。劉得金諮詢委員為現任“國家安全會議”副秘書長，曾任“國防部”總督察長、陸軍副司令、陸軍第八軍團指揮官等，經歷豐厚，熟稔國際軍事合作、情報研判與“國防”戰略分析。



綜合台媒報導，兩波大罷免大失敗，府院人士日前檢討敗選原因後認為，民進黨正面臨年輕族群流失的困境，不僅許多政策無法契合基層民意，在外交和“國安”問題上，面對國際情勢的快速變化，也亟需年輕人才加入，才能掌握最新資訊並提出應變對策。