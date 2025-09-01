沈富雄析柯建銘3大困境　預測柯都必須走

沈富雄。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／大罷免大失敗，民進黨“立院”黨團總召柯建銘面臨逼宮危機，連賴清德也稱“社會期待黨團幹部改選”。對此，前“立委”沈富雄8月31日在政論節目分析了柯建銘的3大困境，並且坦言，儘管這不是個很風光、體面的結尾，但沒辦法，柯就是要走的。



沈富雄8月31日在政論節目《TVBS戰情室》表示，民進黨現在陷入了空前危機，身兼民進黨主席的賴清德要處理包括府、院、黨在內的許多問題，而柯建銘是其中一個可以處理的問題。他指出，柯建銘現在有3個面向的問題：



首先，柯對“立院”藍白黨團很不客氣，現在民進黨輸了，柯當然會做不下去，“繼續做怎麼協商？所以就這點你當然要辭”。



再來，柯建銘對社會講了大話、太囂張，現在民進黨輸了，當然不能再繼續當總召。



第三，是民進黨內部要算帳，只是這點“賴清德不懂”。



沈富雄解釋，在大罷免大失敗後，民進黨內要究責，這時賴如果比較有點人情味，應當事緩則圓、看在柯建銘從政多年而給予其面子，因為柯現在在意的，是為什麼衹有自己被修理，如果給柯一點面子，等到總召任期結束，柯自然會離開。



“我覺得這是柯建銘最近的困境”，沈富雄說，雖然有人同情柯建銘，但不管過去有多偉大、有多少功勞，柯都必須走，儘管這不是個很風光、體面的結尾，但沒辦法，柯就是要走的。