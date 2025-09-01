蔣萬安沒再唱攬牢牢？李四川透露兩人約定

台北市副市長李四川接受訪問。（截自“下班瀚你聊”YouTube直播畫面) 中評社台北9月1日電／2026新北市長選舉進入前哨戰，台灣民眾黨主席黃國昌、中國國民黨籍“立委”洪孟楷、國民黨籍台北市副市長李四川、國民黨籍新北市副市長劉和然等4人浮上檯面。目前民調最高的李四川表示，如果明年真的要選新北市長，沒有必要很早就去跑攤，像朱立倫參選新北市長時，也到5月才離開“行政院副院長”；侯友宜也大概3月才離開新北市政府。



台北市副市長李四川8月31日接受網路《下班瀚你聊》節目訪問，主持人黃暐瀚問到，台北市長蔣萬安最近這一次已經沒有再唱“攬牢牢”，他知道你要離開了是不是？李四川回應，“台北市長蔣萬安本來就告訴他只做1年，我已經多做1年多了”。



主持人問“到了明年過年之後，你還是第一的話，你會怎麼樣？辭掉台北市的副市長，然後專心去選新北市的市長嗎？”



李四川說，到明年選舉還有1年多，剛提到的這幾位比他更年輕，說實在都相當優秀，這1年多還可以好好的努力，民調也不能只用1、2次的民調，就確定誰是最高。也許其他人努力完了以後，明年他們都比他更強，當然就他們去做承擔。



李四川表示，如果明年真的要去選舉，也沒有必要很早就去跑攤。你可以看得到以前朱立倫參選新北市長時，也到5月才離開“行政院副院長”；侯友宜大概3月才離開新北市政府。當然新北市長選戰的變數還相當多，包括黨主席選舉、藍白合等。



李四川說，如果真的要他承擔，他會在最恰當的時間，該做什麼樣的事，他就去做什麼樣的事。



主持人又說，你說如果要去選，差不多是3到5月，那蔣萬安市長又賺到半年多。李四川回說，“我可以先離開去玩一玩”。