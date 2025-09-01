新財劃法爭議延燒　柯志恩、賴瑞隆互嗆

藍委柯志恩嗆，萊爾校長的學生也是liar。（照片：柯志恩臉書） 中評社台北9月1日電／新版《財劃法》計算方式爭議延燒，藍綠連日互槓。民進黨籍“立委”賴瑞隆8月31日再轟中國國民黨籍“立委”柯志恩主導惡修《財劃法》，導致明年高雄統籌分配稅款比台北市少近新台幣400億，約近2.5個大巨蛋經費。柯志恩8月31日則在臉書發文反嗆，民進黨從頭到尾只會抹黑，不願承擔責任，最沒資格批評財劃法，狠酸“萊爾校長（暗指賴清德）的學生也是liar（說謊者）！”



根據《中時新聞網》報導，有意爭取2026民進黨高雄市長提名的賴瑞隆，近日將矛頭對向“準對手”柯志恩，賴瑞隆8月31日痛批，柯志恩所屬的國民黨在“立法院”惡修財劃法，如今卻甩鍋要縣市長自己爭取資源，當“立委”都不能為高雄爭取權利，只顧黨意不顧民意，高雄市民怎麼託付她？



柯志恩指出，高雄市長陳其邁也不滿明年統籌分配稅款，高雄增幅居6都之末，直呼“非常非常不公平”。她呼應說，每個縣市首長為自己縣市爭取經費，這是天經地義，她也認為高雄應獲得更多財源，將督促“政院”拿出負責與專業態度，做出合理公平的分配。



話鋒一轉，柯志恩強調，財劃法從去年12月20日三讀到今年3月12日覆議被否決，“財政部”有很長時間籌劃，怎會至今還和地方喬不攏、計算有誤？她狠酸，財政官員是否在“萊爾校長車上一路昏睡”？



柯志恩更揭露，民進黨籍“立委”郭國文曾坦承，“財劃法要修，但為減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不提“政院”版”。然而“大罷免慘敗”真如照妖鏡，若非替賴清德出手逼退柯總召，郭也不會公然大揭瘡疤，成了民進黨惡搞財劃法的呈堂證供，賴清德不就是最該被究責的主謀嗎？



至於賴瑞隆聲稱“國民黨不敢審查”其提案，柯志恩直批，賴委員提案早已併案審查，只是“行政院”不埋單，連“賴政府”都不挺賴委員的提案。