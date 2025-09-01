賴清德公開談黨團改選　尚毅夫：很奇怪的事

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／大罷免落幕後，民進黨內矛頭直指“立法院”黨團總召柯建銘，賴清德28日首度公開表態，認為若能透過黨團改選，將更符合社會期待。資深媒體人尚毅夫質疑，為什麼不好好談？要用這麼粗暴的方式？而且賴清德為什麼把民進黨的內部問題外部化？凸顯賴清德想藉由外部力量改選黨團，這很奇怪的事，最大的問題就是賴沒找柯建銘談。



大罷免落幕後，民進黨內矛頭直指黨團總召柯建銘。據悉，黨秘書長徐國勇醞釀發起“立委”連署，要求全面改選黨團幹部。“總統府”秘書長潘孟安27日晚間親自登門拜會柯建銘，希望他主動讓出位置。賴清德28日也首度公開表態，認為若能透過黨團改選，將更符合社會期待。



柯建銘8月30日表示，兩次罷免投票後，他和賴清德見面都在黨內例行會商場合，賴並未私下找過他談退居二線的事。而8月27日派系會議後，潘孟安確實有來找他，潘還一直苦笑說“拍謝”，說明自己只是奉派前來。



資深媒體人尚毅夫8月29日在《新聞面對面》指出，潘孟安27日見柯建銘，一定是沒談好。才會有28日賴清德參加一場會議結束後還故意停下來，所以媒體用“罕見留步接受訪問”，賴提到“黨團改選，將更符合社會期待”。但後面又說賴清德不知情，“我們跑政治這麼久，會相信嗎”？



尚毅夫表示，為什麼不好好談？要用這麼粗暴的方式？而且賴清德為什麼把民進黨的內部問題外部化？公開接受媒體訪問談這件事？讓社會所有人都知道，賴清德身為黨主席，擺不平柯建銘！更凸顯賴清德無法處理黨內問題，想藉由外部力量改選黨團。這很奇怪的事，最大的問題就是賴沒找柯建銘談。



尚毅夫更分析，最糟糕的是怎會找黨秘書長約派系會議？很多人都認為黨團受黨中央節制，錯！黨團和黨中央是平行單位。這次怎會是黨中央介入黨團內部自主的事？是要打破“黨團”與“黨中央”平行結構嗎？過去執政的民進黨陳水扁、蔡英文都不會去牽制黨團的事。