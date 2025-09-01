台中環保團體抗議盧秀燕砍樹　嗆當心被罷免

環保團體抗議台中市政府砍樹。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月1日電（記者 方敬為）台中市政府為了優化西區市民廣場人行環境，將周邊17棵路樹移植，但工程未通知當地裡長、議員，也未依程序事先公告，引發爭議，台灣護樹團體聯盟等環保團體今天到現場抗議，要求國民黨籍台中市長盧秀燕把樹種回去，並懲治違法工程單位包括建設局及承包商等，嗆盧秀燕不要成為砍樹市長，否則當心被罷免！



市府建設局強調，該工程是為改善市民廣場周邊行人動線與照明，且移植經委員會審議通過，一切依法行政。



台灣護樹團體聯盟、台灣生態學會、爭好氣行動聯盟、監督施政聯盟等團體，1日上午集結市民廣場，抗議台中市政府胡亂砍樹，帶頭破壞環境。台灣護樹團體聯盟理事長張美惠情緒激動，痛批盧秀燕是砍樹市長，應該向市民道歉！市警局派員警前往蒐證並維持秩序。



張美惠指出，台中市政府於8月28日無預警的將市民廣場的樹木砍掉，經查市府規定如有樹木必須移植或是移除應上網公告，但市府不只未上網公告，甚至沒有按照標準作業流程通知在地的裡長和議員。



張美惠痛批，台中市政府建設局帶頭違法，令人瞠目結舌，以往市府各單位如果需要大規模砍樹會辦理會勘，並且會照會地方裡長和議員甚至邀請護樹單位共同參與討論協商，但是這次卻是黑箱作業，她追問建設局，對方宣稱有經過專家會議同意，卻提不出任何的專家名稱和會議時間地點。