“立院”新會期報到！綠委郭國文連三次頭香

新會期報到，綠委郭國文第三次搶下頭香。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）“立法院”第11屆第4會期 今天上午8時開始報到，民進黨籍“立委”郭國文再度搶下頭香，這是他第三次的頭香，且每次都沒有特別早前來排隊就輕鬆搶下，排第二名的中國國民黨籍“立委”林沛祥也同是連三次，形成一個特別紀錄。



在郭國文和林沛祥後，則依序是綠委鍾佳濱、藍委陳永康、林德福、綠委蘇巧慧等人，都在8點前陸續抵達準備報到，“立法院”則由秘書長周萬來出面接待前來報到的眾“立委”們。



郭國文受訪時表示，他今天又搶到頭香，如同第一次有點意外，既然第一次已經搶到了，就繼續下去，他是按照原來參與委員會時間來到“立法院”而已，並沒有特別提早。



郭國文提到，目前為止，民進黨雖然是執政黨，在“立法院”卻是在野，因此秉持在野精神面對整個執政困境，雖然是執政黨，但要比在野黨更認真，所以用這樣搶頭香的心情來“立法院”報到。



此外，針對是否有意擔任新會期黨團幹部？郭國文說，基本上他在黨團已經擔任過4會期幹部了，黨團運作確實非常重要，這次他之所以沒有參與原因，是他還兼任地方黨部主委，因此時間配置上盡可能以“立委”時間為主，不要過度排擠，時間配置上有他自己考量。