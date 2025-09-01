李四川看國民黨　老人不退、年輕人不敢挑戰

台北市副市長李四川。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／中國國民黨主席選舉將在10月18日進行改選，但呼聲相當高的國民黨籍台中市長盧秀燕已表態不參選黨主席。國民黨前秘書長、台北市副市長李四川近日接受專訪指出，這些年輕人願意承擔都是好事，自己過去就曾講過，國民黨最大問題是“老人不退、年輕人不敢挑戰”。



目前已表態參選國民黨黨主席的人選，有“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前國民黨副祕書長張雅屏、中常委孫健萍、彰化縣議長謝典林。



根據《中時新聞網》報導，李四川接受網路節目《下班瀚你聊》專訪於8月31日播出，李四川表示，在台北市政府工作都是“做事”，但在黨裡面工作，大概都是“做人”。他說自己10年前就曾講過，有這麼多年輕人要去承擔、選舉，都是好事。他回憶，他當黨祕書長時，有次在座談會中，一位年輕人問“為什麼叫我加入國民黨？”他回應對方，“要你們加入國民黨不是要打敗民進黨，而是要來改變國民黨”，所以這一次這多國民黨年輕人要參選黨魁是好事。



李四川指出，也許很多人聽很不舒服，但他在2016年就講過，國民黨最大問題是“老人不退、年輕人不敢挑戰”，10年後所謂的老人不退，並不是說年紀大就要退，而是思索模式、觀念都已經不符合這個社會，那為了提拔年輕人，應該退到後面。他舉例，自己一直到現在都很鼓勵蔣萬安市長，自己可以隨時退下來，讓年輕人能夠承擔學習，以前也是這樣被培養的。



“這些年輕人願意承擔都是好事”，李四川強調，先前有媒體問說年輕人要不要去募款、財務問題，“我都說黨主席選舉不要老是去談財務問題，因財務跟黨主席領導會有相當大關係，如果領導沒辦法得到全民支持，那永遠財務沒辦法辦理，只要黨讓人看起來有希望，自然會有資源支持，最重要的條件是，要贏得全民的信任和支持”。