抗爭衝突遭法辦　黃國昌轟綠丟人現眼

民眾黨主席黃國昌(右)受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見8月30日滿一周年，民眾黨主席黃國昌當天上午號召民眾到賴清德官邸“走讀”，結果與警察發生衝突。台“內政部”對此嚴正譴責蓄意設計衝突、挑戰公權力脫序行為，並表示將嚴辦。對此，黃國昌今天表示， “我只能送他們四個字，丟人現眼”。



黃國昌強調，他從學者時期就走上街頭，面對“國家機器”、暴政從來沒怕過，過去不會怕，“現在會怕賴清德用‘國家機器’對付我？”



黃國昌號召支持者參與830“ 司法改革 公民走讀”，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，“警政署”昨表示將嚴正追辦，“內政部”也說，北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。



今天是“立法院”第11屆第4會期報到，黃國昌在報到後受訪表示，“內政部長”劉世芳這一群人忘了民進黨在野時是怎麼穿草鞋走街頭，還是新一輩民進黨人沒經歷在街頭爭取民主的歷史，這群人一開始就是穿皮鞋在坐享其成，講出這樣的話，由民進黨說出來，只能送他們四個字，丟人現眼。



黃國昌批評，現在賴清德用“國家機器”對付政治上競爭對手，用的是得心應手，為什麼他說台灣走回“威權、獨裁老路”？因為他過去在馬政府時期，走街頭被《集遊法》送辦，但當時馬政府沒像“賴政府”一樣喊打喊殺，現在這群民進黨的人，民主進步可以丟到垃圾桶去了。