台積電2奈米洩密案　3在押被告移審智財法院

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／台積電離職工程師陳力銘涉嫌與在職工程師吳秉駿、戈一平洩漏台積電關鍵技術，檢方依營業秘密法等罪起訴。“高檢署”智財分署今天將羈押中3名被告移審智財法院，由法官裁定是否羈押。



台灣“高檢署”智慧財產檢察分署起訴指出，陳力銘曾任台灣積體電路製造股份有限公司12廠良率部門工程師，離職後進入台積電的半導體製造設備供應商東京威力科創股份有限公司行銷部門。



檢方查出，陳力銘於2023年下半年至今年上半年間，為了替東京威力爭取成為台積電先進製程更多站點設備供應商，多次要求當時在職的台積電工程師吳秉駿、戈一平提供關鍵技術與營業秘密，拍攝重製後俾利東京威力檢討改善蝕刻機台表現，以爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台資格。



台積電發覺異常後內部調查，懷疑有在職與離職員工非法取得關鍵技術與營業秘密，7月8日提出告訴。



智財分署檢察官7月25日至28日間指揮“調查局”新竹巿調查站、資安工作站及北部地區機動工作站發動搜索，拘提、傳喚陳力銘、吳秉駿、戈一平等人到案，並向法院聲請羈押禁見3人獲准。



智財分署檢察官密集偵訊被告及證人，並分析電磁紀錄及證物後，認定陳力銘、吳秉駿、戈一平犯罪事證明確，8月27日依營業秘密法意圖域外使用而竊取營業秘密罪、竊取營業秘密罪、“國安法”核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪起訴3人。



檢察官認為，本案事涉產業命脈的“國家”核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，被告3人犯罪情節重大，請求從重量刑，求處陳力銘應執行有期徒刑14年、吳秉駿應執行9年徒刑、戈一平7年徒刑。



陳力銘、吳秉駿、戈一平目前羈押中，“高檢署”智財分署今天上午將3人移由智慧財產及商業法院審理，由法院決定審判中是否羈押禁見。