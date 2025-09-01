地方補助款額度生變　盧秀燕籲綠痛改前非

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月1日電（記者 方敬為）民進黨政府以新版財劃法通過為由，調整地方政府一般性補助款撥款辦法，不保障個別縣市補助數額，引發在野黨批評，日前又傳出新版計算公式導致縣市統籌分配款不均。國民黨籍市長盧秀燕今天對此呼籲，民進黨政府施政要聚集公平性，不要改成像前瞻預算，由“中央”決定分配給誰，擔憂恐怕“視顏色審查”，提醒“行政院”要記取罷免失敗的教訓，“痛改前非”。



針對地方政府補助款爭議，盧秀燕1日在東勢區及豐原區出席“東勢區埤豐橋改建工程”、“豐原國民暨兒童運動中心開幕”活動受訪表示，最近“行政院”下公文給各縣市政府表明，去年核定的補助款要減少，分配方式改由“行政院”主導審查，這是不公平的，她呼籲民進黨政府要傾聽地方意見。



盧秀燕指出，“立法院”修正通過新版本《財政收支劃法》，希望多給全台各縣市預算補助，這是應該的，非常感謝，也希望“行政院”配合，早點下預算，不要再有各種借口拖延，早點解地方燃眉之急。



盧秀燕以台中市為例，去年全市民繳稅給民進黨政府高達新台幣2500億元，但補助台中衹有900億，約四成左右，難怪台中市政府每年都有非常大的缺口，全台22縣市幾乎都是，大家每年稅繳給“中央”，但是補助太少。