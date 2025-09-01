柯建銘堅持不退　稱總召任期到明年2月

民進黨團總召柯建銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天再度被媒體問到任期問題，他強調，自己今天的身份仍是總召，任期到明年2月1日。至於黨團新會期幹部改組？柯表示，今天黨團會行文給所有成員，為期一個禮拜，請有意願擔任“六長”的來人登記。



歷經大罷免大失敗後，賴清德日前表示，“立法院”黨團改選相信會更符合社會期待，也傳出府秘書長潘孟安銜賴之命登門勸退黨團總召柯建銘，甚至一度傳出派系連署要求改選幹部，但上周五“立院”第3會期最後一天，民進黨團在議場內召開黨團大會，最終並未出現逼宮柯的畫面。



“立法院”新會期今天上午8時開始報到，面對外界關注總召職務異動，潘孟安最主要講些什麼？柯建銘受訪時表示，所有該講的話都寫在臉書上面，其他沒有進一步說明，大家不必再問這題了。



至於賴清德有當面要求“退居二線”？柯建銘說，這是子虛烏有，臉書上都寫很清楚了，不要再問，中文看得懂嗎？



媒體追問，接下來黨團的幹部呢？柯建銘才說，這個比較實際，今天是9月1日報到，所以今天黨團會行文給黨團所有成員，為期一個禮拜，請大家有意願擔任“六長”的，請來登記，這是一定要的黨團具體作為，到最後再來協商，組成新一屆幹部團隊。



至於他的總召任期，柯建銘強調，到明年2月1日。