黃國昌回老柯：沒事啦！以前綠都是丟汽油彈

國民黨團幹部就職典禮，民進黨團總召柯建銘和民眾黨團總召黃國昌都到場祝賀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今日舉行第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘和台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌都到場祝賀，由國民黨團總召傅崐萁出面接待。三人在會前寒暄時，柯建銘向黃國昌前天率民眾黨上街抗議引發的街頭衝突一事表達關心，黃回說“沒事啦！以前民進黨都是丟汽油彈，我前天只是徒手（指衝撞警方拒馬），很溫和！”



黃國昌號召支持者參與830“ 司法改革 公民走讀”，但過程中爆發警民推擠，釀8名員警受傷，“警政署”昨表示將嚴正追辦。“內政部”也說，台北市警局已蒐證完畢，依涉妨害公務罪、強制罪、集遊法等移送北檢偵辦。



國民黨團今天上午10時在“立法院”群賢樓802會議室舉行第11屆第4會期黨團幹部就職典禮，柯建銘除送花籃祝福“圓滿成功”，也親自到場觀禮祝賀，並和傅崐萁、羅智強等握手致意。



隨後到場的黃國昌，走向正在寒暄聊天的柯建銘與傅崐萁，和他們握手致意，三人隨即聊到830的衝突，傅崐萁笑著對黃國昌說“你們初體驗喔！”，黃國昌則回說“我被辦集遊法又不是第一次！”



柯建銘也對此表達關心，黃國昌則對柯說“笑死人，當年太陽花直接衝進來，對不對？跟你們以前民進黨怎麼比啊？以前民進黨在街頭是丟汽油彈，而且今年鍾佳濱（綠委）用油壓剪（剪斷警方拒馬上的鎖鏈），我都沒看到‘內政部長’劉世芳出來講半句話，我前天只是徒手（推拒馬），連手套都沒戴，這麼溫和對不對？”



柯建銘對此也以微笑回應，沒有再多回話。一旁的傅崐萁則開玩笑說“應該可以支援，送你兩顆汽油彈才對！”，三人聊天的氣氛相當輕鬆。