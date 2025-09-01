羅智強當面批黃暐瀚　有愧媒體人使命

藍委羅智強受訪時，直接批評主持人黃暐瀚有負媒體人的使命。（截自“POP撞新聞”YouTube直播畫面) 中評社台北9月1日電／中國國民黨主席將於10月18日改選，宣布參選主席的國民黨籍“立委”羅智強今日接受節目主持人黃暐瀚專訪時，當面批黃變了，而最讓他失望的一次，是726罷免開票那天，黃看到綠媒主持人譏笑、訕笑在野黨的場景，沒有制止，反而是附和，有愧媒體人職責使命。



羅智強今天接受《POP撞新聞》專訪，針對節目主持人黃暐瀚問及“為何要參選國民黨主席”時表示，他對於執政黨濫用納稅人的錢豢養網軍、綠媒的反民主作法深惡痛絕，若當上黨主席，要去革除、乃至於懲罰執政黨的上述行為。羅強調，不管藍綠誰執政，都不應該用納稅人的錢去養媒體、網軍，這是非常重要的使命。



根據《中時新聞網》報導，話鋒一轉，羅智強表示，他要說一些黃暐瀚不喜歡聽的話，並透露他來參加這個節目時，幕僚全部反對，還稱“黃暐瀚已經不是黃暐瀚了，而是綠暐瀚”；羅強調，是不是綠暐瀚可以讓大家評價，但也必須誠實說，認識黃這麼多年，“我覺得你變了，這是自己深刻的感受”，並坦言過去黃的評論深受大家信任支持，但最讓他失望的一次，就是726罷免開票那天，“我做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，看到黃在節目上的場景非常難過”。



羅智強進一步表示，綠媒主持人在罷免當天稱“25席全都會罷免”，黃暐瀚當場看到譏笑、訕笑、踩踏在野黨的場景，卻評估會有“6＋1席”會被罷免，但羅認為，黃當場就應該制止這種完全偏頗、一面倒訕笑、踐踏在野黨的作法，媒體的天職是監督政府，什麼時候是監督在野黨？“你沒有制止主持人，反而是附和”。



羅智強強調，他本身是被罷免當事人，經歷惡罷的刀山火海後，心裡也改變了，以前會覺得有些事情先不講，但經歷惡霸後沒有什麼不講的話了，這句話是對曾經身為朋友的黃暐瀚的一個忠告；羅說先不講所謂個人交情，也不講在野黨的尊嚴跟感受，就講媒體人的客觀的職責、使命和立場，那天黃有愧媒體人客觀的職責使命與立場。



羅智強也呼籲黃暐瀚好好想一想，如今前“立委”郭正亮對黃的一些評價，是過去很多支持黃、相信黃、在乎黃的人的感受；羅坦言，認識黃這麼多年，以前不是這個樣子，他最大的想法是不希望黃變成第二個于北辰、李正皓，這些人都是背棄過去長期相信的立場，只為了上節目爭通告，就改變立場。



羅智強重申，黃過去有原則、立場，會客觀評論，為何今天會走到這個情況？羅說源頭是民進黨豢養的媒體文化，他身為“立委”、參政者，怎麼可以默許這種拿納稅人的錢把媒體當打手踐踏在野黨的行為。