國民黨團幹部交接　柯建銘出席談笑風生

民進黨團總召柯建銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月1日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期今天開始報到，中國國民黨“立法院”黨團舉辦幹部交接典禮，除了在野的台灣民眾黨團總召黃國昌出席外，過去一段時間常對立衝突的民進黨團總召柯建銘及剛卸任的副幹事長王義川也出席祝賀，柯更代表黨團送上花籃。



柯建銘在會中發言表示，今天不講大罷免成功或者失敗，講了傷感情。這會期是總預算會期，大家共同合作，讓總預算順利。他今天和王義川來，最主要是遞橄欖枝，新會期只要不要違法“違憲”都可以談。



國民黨團今天上午10時在“立法院”群賢樓802會議室舉行第11屆第4會期黨團幹部就職典禮。上會期的黨團書記長王鴻薇卸任，將由首席副書記長羅智強接任，而新會期的首席副書記長為基隆“立委”林沛祥。



國民黨團總召傅崐萁在主持交接典禮時，特別在羅智強、林沛祥發言前表示，他要先請30多年老朋友，也是一代真男人講話。雖然他有張牙舞爪時候，但也有溫馨一面，希望給民進黨柯建銘“萬年總召”掌聲。



現場出席的藍委都報以熱烈鼓掌和歡呼，柯建銘對此笑著說“不是一代真男人，是古今奇男子”！



柯建銘隨後說，他今天來這裡，一進來跟各位有說有笑，包括和民眾黨黃國昌也一起聊天。他先表明，今天他和王義川來，最主要是來遞橄欖枝，雖然明知山有虎，偏向虎山行，但兩軍交戰不斬來使。