傳產受重創　龔明鑫：不是關稅高就沒路可走

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／美國對等關稅重創台灣傳統產業，新任台“經濟部長”龔明鑫今天表示，關稅議題相當複雜，若競爭對手國透過較低關稅搶美市場，代表非美市場空出很大機會，相信在任何狀況下，台灣都有路可以走。



龔明鑫今天在新任“經濟部長”布達典禮後接受媒體訪問作上述表示。



針對對等關稅因應，龔明鑫表示，他首先感謝“立法院”通過“因應國際情勢強化經濟社會及民生‘國安’韌性特別條例”，當中產業支持方案有新台幣930億元，“行政院會”盡快提出特別預算，也盼“立院”通過，就能據此執行，但在實施前，“政院”已指示各部會以移緩濟急方式推動。



龔明鑫說，關稅是相當複雜的事情，美國若提高關稅，會影響訂單結構，例如某些產業雖在美國市場相對競爭對手關稅高，但於此同時，非美市場也空出很大機會，值得訴求多元市場，“任何狀況都能讓我們有路可以走、有策略可以因應”，而非關稅高就沒路可走，不完全如此，需看個別狀況。



龔明鑫表示，“經濟部”扮演支援談判小組的角色，下午會和工商團體對話，了解整體狀況，也會在明後天到中南部了解個別企業狀況，提出因應對策，才能比較精準協助。



晶片關稅部分，龔明鑫說，232條款（晶片關稅）仍在調查中，雖然美國總統特朗普也有做些發言，但尚未正式公布，會密切注意，也會和科技企業溝通、模擬狀況因應。



關於能源議題，龔明鑫說，“經濟部”、台電在穩定供電方面責無旁貸，以台電估算，至2030年沒有缺電問題，但仍需做好長期性準備。至於核能問題，台電已著手自我安檢，畢竟核電使用須兼顧核安、核廢、共識三原則，第一步是核安問題，先自我檢查，沒問題再看下一步如何處理。



針對近期綠能弊案，媒體詢問對外界臆測有何看法，“經濟部”是否會自清？龔明鑫回應，該案已進入司法調查，台電、“經濟部”一定全力配合檢警調查。