受美關稅打擊　台南蘭花園區轉型突圍

“農業部”將原“台灣蘭花生物科技園區”轉型為“花卉創新園區研究發展中心”，並於1日舉辦揭牌儀式。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月1日電（記者 蔣繼平）銷美為主的台灣蘭花因美國關稅戰，關稅從原本0%變成20%，遭受嚴重打擊。台“農業部”為了持續帶動產業升級強化競爭力，將原“台灣蘭花生物科技園區”轉型為“花卉創新園區研究發展中心”，並推動7年中長程公共建設計劃，避免落後荷蘭、日本、中國大陸及越南等國家的技術與品牌優勢。



台灣蘭花生物科技園區為重要蘭花生產聚落，2003年由“行政院”補助台南縣政府開發，面積為175公頃。2022年由“農業部”接管後，預計擴充基地至300公頃並轉型為花卉產業創新園區。終於在今年1日正式掛牌成立“花卉創新園區研究發展中心”。



“農業部長”陳駿季1日出席揭牌典禮時表示，花創中心的設立不僅是硬體空間的轉型，更是台灣花卉產業朝向高值化、智慧化與國際化全面轉型發展的關鍵起點。他指出，要做一站式服務、科技研究結果直接與產業對接、園區空間升級等三大面向。



陳駿季強調，這次花創中心成立有非常重要的特點，過往科技產業園區都是只有業者進駐、而公部門做行政管理，這次是研究單位結合產業園區，目的是讓產業問題即時透過研究解決，而非像過去透過繁瑣的提出研究計劃後來執行。



陳駿季也提到，這次台美對等關稅、丹娜絲風災對台灣花卉產業造成不少打擊，但這是一個機會，來做相關升級，讓台灣有更好競爭力來面對競爭對手國家。



台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼會後受訪表示，蘭花產業面對許多挑戰與國際上的困境，轉型花創中心會有直接幫忙，因為園區百分之百都是蘭花業者，政府投入更多資源，對產業發展都有直接關係，會更有效率的結合與溝通。

