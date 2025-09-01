兵工廠變身運動中心　盧秀燕拉抬江啟臣

台中市長盧秀燕（中）、“立法院副院長”江啟臣（左）一同宣布“豐原國民暨兒童運動中心”啟動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月1日電（記者 方敬為）台中市豐原區“豐富專案”的重大建設“豐原國民暨兒童運動中心”今天正式開幕，國民黨籍台中市長盧秀燕主持開幕活動，特別感謝“立法院副院長”江啟臣長期督促豐富專案開發，並助市府爭取補助款近新台幣7千萬元，促成園區內第一個大型建設落成。



江啟臣可能代表藍營角逐2026台中市長，盧秀燕拉抬意味濃。



台中市“豐原國民暨兒童運動中心”地方引頸期盼多時，終於在今年9月1日正式開幕，盧秀燕偕江啟臣一同剪綵，宣布台中山城地區第一座公營運動中心啟用。該中心地點前身為軍方的兵工廠，在國民黨籍前台中市長胡志強任內爭取軍方土地撥用，推出豐富專案，歷經14年終於迎來第一個大型建設落成。



盧秀燕表示，山城民眾久違了！“豐原國民運動暨兒童運動中心”終於完工啟用，這是台中山城地區第一座，以後地方民眾就近就能享受到市府提供的公共運動空間與設施。



盧秀燕說明，運動中心規劃地上4層、地下3層，設有游泳池、綜合球場、體適能中心等多樣運動設施，並特設親子體適能中心與兒童多功能空間。地下層設有200個汽車停車位及177個機車停車位，提供運動民眾便利的停車空間，也解決周邊社區的停車需求。



盧秀燕指出，該中心建設總工程經費約新台幣6億1993萬元，並成功獲得補助6998萬5000元，她要特別感謝江啟臣積極爭取到近7千萬元經費挹注，才讓運動中心得以順利推展。



江啟臣表示，運動是台中市的活力泉源，台中市近幾年逐步推廣運動風氣，更積極興建“國民運動中心”。未來他也會持續努力，透過推廣運動讓市民朋友身輕體健。他也預告，會持續督促豐富專案開發，讓山城地區越來越進步，城市發展不中斷。

