綠指控黃國昌勒頸警察　民眾黨嚴正駁斥

民眾黨主席黃國昌8月30日號召民眾以“走讀”方式前往賴清德官邸。(照片：民眾黨提供) 中評社台北9月1日電／針對民進黨發言人指控台灣民眾黨主席黃國昌涉嫌“勒頸警察”或黨公職“企圖開車衝撞封鎖線”等說法，民眾黨發言人張彤1日嚴正駁斥，皆為不實指控，民進黨身為執政黨不該一再以錯誤訊息挑動社會對立，更不該將第一線警察同仁捲入政治攻防。



張彤指出，8月30日本黨以“走讀”形式，在博愛特區引導民眾瞭解台灣民主發展的歷程，並反思當前司法受政治干預的問題。然而活動開始之際，隊伍在並非禁制區的愛國西路即遭大規模拒馬阻攔，連基本的行走權利都被限制，這種處境，難免引發群眾的不滿。



張彤強調，若非“賴政府”授意在非禁制區設置拒馬，就不會發生民眾被迫攀越障礙的情況，生活在一個正常的國家，絕不會有人民無故選擇爬上拒馬。民進黨卻刻意截取片段影像、拼湊敘事，再透過掌控的綠媒與側翼擴散，將自主上街的公民描繪成暴力群眾。事實上，透過當日完整的直播畫面即可清楚看見，民眾黨主席黃國昌及所有參與公民均未有襲警行為，更不存在所謂“開車衝撞封鎖線”的情況。



張彤並指出，真正曾經煽動群眾推倒拒馬、與警方爆發衝突的，正是民進黨籍“立委”在2024年12月20日的行動，當時甚至出現使用油壓剪破壞公物的情況；對照今日民進黨對民眾黨的指控，標準顯然不一致。



張彤強調，民進黨若真心關心警察，不應只是政治操作；8月30日當天，警方已第一時間召開記者會，表明將依法處理，然而綠營人士持續在輿論場施壓，迫使警察機關再次召開記者會，形同配合政治表演。這樣的作法，只會讓社會懷疑政府是否將警政體系視為政治工具。



最後，張彤呼籲民進黨，不要再將警察作為政治操作的附庸。若真有意改善基層處境，應立即推動支持警消工會、提高退休金等實質改革，而不是藉由操弄輿論來獲取短期政治利益。