台解禁日福島食品　理由是台人遊日吃得開心

台食藥署長姜至剛。（中評社 資料照） 中評社台北9月1日電／日本福島核災事件後歷經14年，台灣針對福島五縣食品輸入管制逐步放寬。台“衛福部”食藥署8月29日預告，將福島五縣食品回歸一般管理，意即全面取消邊境逐批查驗和“雙證”制度。台食藥署長姜至剛表示，台灣人對日本食品不陌生，去年有600多萬民眾赴日旅遊，在當地也吃得很開心。該草案預告期60天，待綜整各方意見後公告上路。



台灣2011年曾禁止福島、茨城、櫪木、群馬及千葉五縣食品進口，不過近年兩度放寬，最近一次為去年9月解除部分產品輸入管制，但仍須檢附產地證明與輻射檢測報告，且須在邊境逐批查驗。



時隔1年，食藥署擬再度鬆綁，8月29日預告“停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區”草案，回歸源頭管理及邊境管制，也就是由日本政府就其限制流通的食品品項，由該國進行管制，並由台灣於邊境依《食安法》抽樣檢驗輻射。



“衛福部長”石崇良今天受訪回應，日本福島事件十幾年過去，全世界逐漸認可日本食品安全已經到了“可以忽略風險”的程度，並陸續恢復常態管理，僅剩中國大陸、韓國、俄羅斯有特殊管理措施，過去邊境查驗26萬次都顯示安全性為“極低風險”，因此該回到與世界同步、依據科學管理的時候。



食藥署署長姜至剛說明，本次預告草案重點為回歸食品的正常管理，包括逐批查驗以及檢附產地證明、輻射檢測報告，都會回歸一般的邊境檢驗。草案預告期60天。



不過姜至剛也強調，針對日本厚生勞動省“出荷制限一覧表”的限制流通品項，也就是該國境內不能流通的品項，當然就不會進口到台灣，這部分沒有改變。食藥署補充說明，例如現行仍限制福島縣福島市的栽培香菇、茨城縣日立市的野生漉油菜等等。



據統計，2022年2月21日至今年7月31日期間，福島五縣食品檢驗2萬1717批，且14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合台灣標準及日本標準，不合格率為0。



姜至剛提到，去年有600多萬台灣人赴日本遊玩，台灣人對日本食品不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心。未來公告上路後，食藥署仍會持續長期監控，且台灣檢驗能量充足，上市前跟後市場都進行抽驗，且不只針對日本，全世界的進口食品都會驗輻射。