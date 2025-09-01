要“立委”填拜會表單　龔明鑫上任首日就道歉

新任經長龔明鑫要“立委”填Google表單約拜會時間。（圖:楊瓊瓔辦公室提供） 中評社台北9月1日電／台“經濟部長”龔明鑫今天上任，但馬上遭批評。中國國民黨籍“立委”楊瓊瓔今天在媒體群組指出，龔明鑫上任第一天竟然用“丟連結”方式，要“立委”自填Google表單撥出數個時段，溝通方式實屬罕見。龔明鑫回應表示，這是“國會”組同仁失禮，要向楊瓊瓔說抱歉。



龔明鑫下午與工商團體會談時，特別向楊瓊瓔說聲抱歉，他說，“國會”組有些失禮，拜會當然是以“立委”時間為主。



綜合台媒報導，楊瓊瓔說，“立法委員”依據法律監督“行政院”，是肩負民意託付的職責，“部會”首長要不要來“拜會”委員，其實並非必要、對委員來說更非重點，只要該“部會”首長就事論事、願意以民生需求為重來施政，相信每個委員都會慎重對待。



既然要拜會，“經濟部”卻用“丟連結”方式，要“立法委員”自行填Google表單撥出數個時段，讓龔明鑫挑選可以來“拜會”的時間，不知道“立法院”現在在行政部門眼裡，是附屬還是下級單位，但她擔任民代多年，這樣的溝通方式實屬罕見。



她表示，過去不管是部會還是駐台代表甚至外國智庫想來“立法院”聊聊，她都十分歡迎、積極約見；希望龔部長對“立法院”送表單沒關係，但不要對產業、中小企業、人民跟記者關切的經濟民生問題，都用“你們自己填表來告訴我”的官樣方式來運作。



