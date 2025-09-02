美關稅可能爆漲藥價　王正旭：台須預警

醫師出身的民進黨不分區“立委”王正旭接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月2日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普揚言提高進口藥品關稅達250%。醫師出身的民進黨不分區“立委”王正旭接受中評社專訪表示，特朗普若真的課下去，將對台灣製藥產業產生大衝擊，對新上任的“衛生福利部長”石崇良是一大挑戰，必須謹慎以對，強化預警、藥價彈性調整等。



特朗普8月強調，白宮正準備採取行動，處理美國藥品價格過高的問題，將把藥價下調“1400%至1500%”，並考慮對進口藥品徵收高達250%的關稅。



台灣2024年對美國藥品出口金額約10億美元，佔醫藥品總出口30%；美國進口的處方藥價超過2千億美元，目前台灣共有144家藥廠，分屬在120家公司，將會帶來藥價市場衝擊。



對於特朗普震撼全球藥界之舉，藥師公會全聯會理事長黃金舜日前曾分析，台灣輸美的藥品少，表面上似乎衝擊很小、無關緊要，但卻會影響全球藥品供應。歐盟專利藥，如癌藥、抗生素等，利潤多來自美國，受衝擊後，恐將成本轉嫁他國，另學名藥的漲價也跑不掉，最擔心的是缺藥。



王正旭，出生於嘉義，中國醫藥學院醫學系學士、陽明大學公共衛生研究所博士，歷任基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師、長庚大學醫學院教授、前癌症希望基金會董事長。



王正旭表示，美國製藥產業研發能力非常強，但製藥成本非常高，特朗普認為美國藥價偏高，所以想對全球擴散課關稅。但也要知道，這是針對國家、人均GDP及當地生活水平，所以才有不同的藥價。



王正旭向中評社說，同款藥物用在同類病人上，各國對藥價都有高低不同，特朗普對美國藥價偏高不以為然，覺得美國自己研發的藥用在美國民眾身上，為何還要付昂貴費用？所以特朗普想透過課全球藥品高關稅的方法，至少美國藥價不要高於全球其他國家。

