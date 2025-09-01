國民黨主席將改選　郝龍斌拜會吳伯雄

郝龍斌在臉書發出拜會國民黨前主席吳伯雄的照片。（照片：郝龍斌臉書） 中評社台北9月1日電／中國國民黨主席將於10月18日改選，現任國民黨主席朱立倫表態“交棒”，呼聲最高的台中市長盧秀燕婉拒參選。傳出可能參選主席的前台北市長郝龍斌1日在臉書上PO出拜會國民黨前主席吳伯雄的照片表示，近期大家都在找“吳伯雄2.0”，他今天見到的是“吳伯雄1.0”，盼下任黨主席能夠無私無我，帶領黨重返執政。



國民黨主席選舉預計10月18日投票，除現任主席朱立倫堅持交棒，以及台中市長盧秀燕宣布不參選外，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議長謝典林等，再加上前國民黨副秘書長兼組發會主委 張雅屏，目前共有7人表態有意角逐。



郝龍斌表示，今天來看望吳伯雄主席。自己跟伯公報告“外界都在找‘吳伯雄2.0’，但今天見到的是真正的‘吳伯雄1.0’”，吳伯雄也風趣回應“我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選‘總統’”，自己也打趣說“吳伯雄2.0應該是吳志揚和吳志剛啊”。



郝龍斌指出，回顧2008年，在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政。當年馬英九高票當選“總統”，“立委”更拿下77席，締造了空前勝利。



郝龍斌說，今天大家口中的“吳伯雄2.0”，其實是期盼下一任黨主席能像伯公一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政！



郝龍斌表示，伯公依舊精神奕奕，還與他開心談起每日的復健與運動；而談起黨務時，更是熱情不減、關懷備至。



郝龍斌強調，這種無私奉獻、不計個人得失的精神，令人由衷敬佩！衷心期盼伯公繼續保持健康，每一天都快樂生活！