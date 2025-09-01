蔡志弘宣布參選國民黨主席　訴求台海和平

前“國代”、海基會前顧問蔡志弘。(照:蔡志弘臉書) 中評社台北9月1日電／中國國民黨主席選舉將於2周後開放領表，在已有7名參選人表態下，上周國民黨前副主席郝龍斌傳出有意參選。企業界出身的前“國大代表”蔡志弘今也表態將角逐國民黨主席，並在臉書發表3點參選理由。他將於9月5日上午舉行參選記者會，盼為促進兩岸和平與確保台灣經濟繁榮貢獻心力。



國民黨中常會8月27日通過將黨主席選舉領表、登記時間順延兩周，領表時間為9月15日至19日，檯面上已有七位人選表態競逐，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議長謝典林及國民黨前副秘書長張雅屏等7人。



伊莉特生技創辦人蔡志弘曾擔任第三屆“國大代表”，期間曾率“國大”團訪問美國國會，爭取支持台灣；他在任“國大”時，也曾拒絕執行李登輝“兩國論”“入憲”，並受命組團訪問大陸。



蔡志弘今天在臉書發表參選國民黨主席聲明，全文如下：



各位媒體朋友：本人蔡志弘已決心參選國民黨主席，預定九月五日上午十一點於台大校友會館舉行正式參選記者會，歡迎各位媒體朋友參與。



志弘早年在美國大學任教行政法，曾會晤美國2任前“總統”及2任前“國防部長”，後放棄美國教職回台為民服務，參選“國大代表”，勝選後並擔任國民黨國大黨團書記長。“國代”期間，曾率“國大”團訪問美國國會，爭取支持台灣；另方面，任“國代”時，也曾拒絕執行李登輝“兩國論”“入憲”，並受命組團訪問大陸，商討結束兩岸敵對狀態。



志弘決心參選國民黨主席的理由，主要有三點。



首先，兩岸危機重重，美中“習特會”即將舉行，志弘早在6年半前即在媒體發表文章，提出台灣可能淪為烏克蘭第二的警告，也指出大陸內部開始探討以克里米亞模式處理台灣問題的可能性。志弘有處理、斡旋美中台關係的實務經驗，若當選國民黨主席，將安排訪問大陸，推動國共“蔡習會”，向對岸表達台海和平的重要性。



其次，除了力保“國會”最大黨地位，國民黨即將面臨2026縣市長和議員選舉以及2028“總統”大選的考驗，沒有虛耗空轉的本錢。我若當選黨主席，將支持盧秀燕成為2028“總統”候選人，擴大縣市執政版圖，同時為國民黨贏回“中央”執政權。在此過程中，國民黨會充分與民眾黨進行策略結盟，深化藍白合利基，形成最強的兄弟聯盟。

