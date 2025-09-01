台勞動基金虧轉盈　1至7月收益644億元

台勞動基金今年1月至7月底績效。(照片：勞動基金運用局) 中評社台北9月1日電／根據“勞動部”勞動基金運用局統計，上半年勞動基金整體虧損約新台幣836億元，但截至7月底全年損益轉為正數，收益約為644億元，整體勞動基金規模為7兆1024億元。



勞動基金運用局今天公布整體勞動基金最新績效，截至今年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率為0.94%，全年損益轉為正數，收益數約為644億元；若加計受託管理“國民年金”保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7559億元，收益率為0.92%，收益數為679億元。



其中，新制勞退基金規模為4兆6555億元，收益率0.61%；舊制勞退基金規模為1兆282億元，收益率3.29%；勞保基金規模為1兆1880億元，收益率0.73%；就保基金規模為1737億元，收益率負1.58%；勞職保基金規模為365億元，收益率1.08%；積欠工資墊償基金規模為205億元，收益率為2.91%。



受“衛生福利部”委託管理“國民年金”保險基金規模為6296億元，收益率為0.51%；受“農業部”委託管理農民退休基金規模為238億元，收益率為3.11%。



勞動基金運用局表示，回顧7月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成關稅協議，並延後關稅談判至8月，加上大型科技股財報亮眼，且美國6月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升2.7%。