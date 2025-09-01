關稅衝擊擴大　台無薪假逾4800人今年新高

“勞動部”公布最新一期減班休息人數增加至4,863人。(圖:“勞動部”提供) 中評社台北9月1日電／台美對等關稅20+N稅率尚未底定，“勞動部”今天公布最新一期減班休息人數，增加至4863人、245家廠商，創今年新高。當中受到關稅影響則有3055人，占比超過6成。“勞動部”指出，減班休息名單中，以機械設備製造業為大宗，人數來到2045人、92家，其屬於雇用安定措施範圍內，提醒勞工可以申請薪資補貼。



“勞動部”勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，這期實施的人數大部分仍是製造業，製造業實施家數達191家4479人，較上期增加45家，人數增加889人，其中又以金屬機電工業156家、人數3685人最多，減班休息的模式以月休5到8天為主、佔42%。



至於金屬機電工業中佔比最高的是機械設備製造業，家數有92家、2045人，當中有2家實施人數破百，1家是做鑽孔機、首次通報，人數達110人，預計每週休1天，主要是內外銷北美；另外一家是工具機製作，由於客戶暫緩訂單，因此通報月休1至4天，員工人數達103人，因機械設備製造業已納入僱用安定措施的適用，相關員工都可以申請僱用安定措施的薪資補貼。



此次減班休息的通報中，共有118家事業單位自述，是受到美國關稅影響申請減班休息，人數是3055人，較上期增加45家、人數增加667人。其中有168家企業、3812名員工，適用8月1日宣布的加強版僱用安定措施，也就是說有62.8%的企業自述受美國的關稅影響，但整體有將近8成的減班休息勞工，可以申請“勞動部”的僱用安定措施。



黃琦雅表示，實施減班休息期間的員工，工資與過去6個月的平均月投保薪資差額的70%，“勞動部”將給予補貼，最高可領取1萬2110元的薪資差額，若同時參加“因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計劃”，也可以合併請領訓練津貼。



“勞動部”提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資(2萬8590元)，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，也應為勞工提繳勞工退休金。