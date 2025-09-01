盧秀燕記者節曬主播姐妹照　加碼同框林青霞

台中市長盧秀燕和妹妹盧秀芳合照。（照片：盧秀燕臉書） 中評社台北9月1日電／今天是9月1日記者節，曾是記者的中國國民黨籍台中市長盧秀燕在臉書除了分享自己與妹妹、中天主播盧秀芳的姊妹花嫩照外，也曬出過去採訪女星林青霞、國民黨前主席吳伯雄、前“行政院長”俞國華等人的珍貴同框畫面。畫面一出，讓不少網友直呼“滿滿回憶殺”。



盧秀燕表示，在每個關鍵時刻，記者朋友趕赴現場，照亮陰暗的角落，向全世界觀眾發布最需要知道的事實，這些累積的時事與報導，影響所有人做出選擇，而這些選擇造就台灣偉大的今日，正是記者最自豪的生活日常。



盧秀燕表示，30多年前，她身為記者、主播，有幸得到受訪者的信任，從中獲取滿滿養分，那是一段永難忘懷的美好時光，“91記者節，秀燕要祝福每一位記者朋友，收視長虹、點閱爆表，記者節快樂！”



盧秀燕她除了曬出與同為知名主播的妹妹盧秀芳清秀嫩照，還曝光當年採訪過時任台北市長吳伯雄、時任“行政院長”俞國華，以及林青霞等重量級人物的合照。



盧秀燕每逢記者節都會透過貼文回顧過去，今天曝光的珍貴畫面，瞬間勾起眾多粉絲的懷舊情懷，不少網友紛紛留言表示，“哇除髮型變外，其餘沒多大差別”、“一眼就認出盧市長”、“每張照片都好經典”、“珍貴的老照片 市長好美啊”、“美好的回憶，讚啦”、“市長好嬌小 好可愛”。