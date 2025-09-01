盧秀燕發文呼應郝龍斌　挺他選黨魁？

盧秀燕在臉出貼出擔任記者採訪吳伯雄的照片。（取自盧秀燕臉書） 中評社台中9月1日電（記者 方敬為）中國國民黨主席將於10月18日改選，黨內傳出前台北市長郝龍斌有意參選。郝今天在臉書發出與前主席吳伯雄的合照並打趣說，外界都在找“吳伯雄2.0”，他今天見到真正的“1.0”，引發討論。無獨有偶，宣布不選國民黨魁的台中市長盧秀燕今天在臉書發文慶賀九一記者節，其中一張照片是她擔任記者時採訪吳伯雄的合照，巧妙與郝龍斌呼應，耐人玩味。



“藍營一姐”盧秀燕宣布不參選國民黨主席後，黨內多人表態參選，目前包括前“立委”鄭麗文、中常委孫健萍、前彰化縣長卓伯源、彰化縣議長謝典林、孫文學校總校長張亞中、“立委”羅智強都宣布參選。前台北市長郝龍斌雖未表態，但傳出已私下拜會爭取支持，黨內並有人以“吳伯雄2.0”稱之，認為郝龍斌能複製當年吳伯雄領導黨務的模式，成為“造王者”。



郝龍斌1日在臉書貼出與吳伯雄的合照表示，回顧2008年在吳伯雄主席的領導下，國民黨重返執政。當年馬英九高票當選“總統”，“立委”更拿下77席，締造了空前勝利。今天大家口中的“吳伯雄2.0”，其實是期盼下一任黨主席能像吳伯雄一樣無私無我、全心為黨，帶領國民黨贏得2026地方選舉及2028重返執政。



吳伯雄也風趣回應，“我們有個共同點，就是都當過台北市長，但都沒有想選大選”。



郝龍斌在此刻發文，意味深遠。值得注意的是，盧秀燕也巧妙透過臉書發文呼應。盧的臉書發文雖然是在慶祝九一記者節，並貼出多張她擔任記者時期的採訪照片，其中一張就是她採訪時任台北市長吳伯雄的合照，也讓人聯想到近來的黨主席改選，在郝龍斌“吳伯雄2.0”呼之欲出的當下，盧秀燕此舉是否間接表態，頗耐人玩味。