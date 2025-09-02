台退將鄭旗生：美促擴大軍購　設法榨乾台灣

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月2日電（記者 方敬為）美國在台協會（AIT）處長谷立言公開與台“防長”顧立雄會面的資訊，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，顯然要促台擴大對美軍購，美國藉此舉挑起大陸的敏感神經，增加台灣擴大軍購的合理性，可看到，賴清德隨後宣布明年軍費支出要高達GDP的3%，美國正設法榨乾台灣利用價值，繼半導體之後，就是要台灣做為美國台海戰略的前沿。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



AIT處長谷立言近日接連公開與顧立雄、台灣各黨派“立委”會面的照片，並主動在社群媒體上揭露行程，引發關注。



鄭旗生表示，美國方面是刻意為之，表面上看起來是藉此強化美國對台的安全保障，因為美國將與台灣的軍事合作檯面化，感覺是在向中國大陸示威，可是其實美國就是要讓大陸有所反應，透過升高台海情勢，使台灣擴大對美軍購合理化，減少來自“立法院”的可能阻力。



鄭旗生說，美國要求台灣擴大軍購，從來不是為了台灣利益，而是為了美國的軍工複合體著想，美國總統特朗普本質上就是一個商人，所有對台灣的政策都是以美國利益為出發點，要求台灣增加軍費支出，擴大對美軍備採購，一方面刺激美國軍工業的經濟成長，一方面也滿足美國在台海的戰略需求，也就是讓台灣成為對抗中國大陸的戰略前沿。



他提到，美國正在有系統性的掏空台灣，先是鎖定台灣的最大優勢也就是半導體技術，逼迫台積電要到美國投資設廠，投入650億美元還不夠，後續又加碼1000億美元，沒想到特朗普對1650億美元仍不滿意，又要替台積電宣布加碼投資2000億美元。因為特朗普明白，半導體是台灣唯一能夠使用的交涉籌碼，所以必須先從半導體攻破。