少子化太嚴重　澎湖3所國中小新生僅1人

9月1日開學日，澎湖縣花嶼國小僅1名新生，由老師一對一教學。（花嶼國小提供） 中評社澎湖9月1日電／全台各國中、國小今天開學。澎湖受少子化影響，今年新生持續下滑，僅520人，比去年新生528人，少了8人。37所國小中，只有虎井分班沒有新生。另將軍、花嶼國小2間國小和將澳國中新生數只有1人。講美、鳥嶼、大池、雙湖4所國小和鳥嶼國中新生數2人。嵵裡、內垵2所國小和望安國中新生數也只3人。



澎湖離島望安鄉將軍國小、花嶼國小僅有1名新生，除了國小6年享有獨尊的一對一教學之外，將軍國小今年還特別為唯一新生舉行別開生面的迎新活動。活動設計別出心裁，透過“勤聰門”、“勇氣鑼”、“五育圈圈”、“獨立橋”及“掌聲歡迎”等闖關挑戰，熱烈歡迎1年級1位及幼兒園5位新生加入校園行列。寓意勤學、勇敢、均衡發展與自立自信，象徵新生正式展開學習旅程。



校方同時準備圖書《閱讀齊步走》當新生見面禮，期勉孩子從閱讀中開拓視野，培養美感素養，奠定學力基礎。將軍國小校長呂岱倫表示，此次迎新不僅凝聚全校師生的祝福，更展現對新生的關懷與期待，希望孩子們能在溫馨的校園氛圍中快樂成長，勇敢迎接未來的挑戰。



而同屬望安鄉、台灣最西邊的花嶼國小，今年也是僅有1名陳姓新生入學，將由魏姓女老師陪伴陳姓新生6年的國小生涯。



由於花嶼、將軍國小新生入學數僅有1人，花嶼國小4名學生，教師含校長則有7位。將軍國小含幼稚園老師與教保員，共計14人，都呈現師多生少的情況，比例嚴重失衡。