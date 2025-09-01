羅智強當面轟有愧媒體人使命　黃暐瀚：尊重

藍委羅智強當面批評黃暐瀚有愧媒體人職責使命。（照片：《POP撞新聞》YouTube） 中評社台北9月1日電／資深媒體人黃暐瀚1日在廣播節目中訪問中國國民黨籍“立委”羅智強，羅當面稱黃“變了”，自己對黃最失望的一件事，是726罷免開票那天，在看到綠媒主持人譏笑、訕笑在野黨的場景時，黃沒有制止，反而是附和，有愧媒體人職責使命。黃暐瀚也回應此事表示，每個人都有言論自由，他尊重來賓的發言和不同意見。



羅智強今天在廣播節目《POP撞新聞》接受黃暐瀚專訪，羅智強說，自己來參加這個節目時，幕僚全部反對，更稱“黃暐瀚已經不是黃暐瀚了，而是綠暐瀚”。他除強調，是不是“綠暐瀚”可以讓大家評價，但也必須誠實說，認識這麼多年，自己覺得黃暐瀚變了，也坦言，最讓自己失望的一次，就是726罷免開票那天，“我做一個認識你這麼多年的人，也是被罷免的人，看到在節目上的場景非常難過”。



羅智強表示，綠媒主持人在罷免當天稱“25席全都會罷免”，黃暐瀚當場看到譏笑、訕笑、踩踏在野黨的場景，卻評估會有“6+1席”會被罷免，但其實，黃當場就應該制止這種完全偏頗、一面倒訕笑、踐踏在野黨的作法，因為媒體的天職是監督政府，而非在野黨，“你沒有制止主持人，反而是附和”。