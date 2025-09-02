零關稅變20%　台蘭花輸美下滑農民不悲觀

台灣花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月2日電（記者 蔣繼平）台灣蘭花輸美關稅從原本0%變成20%，今年4月到7月蘭花出口美國金額對比去年同期下滑8.8%。台灣花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌向中評社表示，蘭花需持續出貨不能斷供，因此會先做生產線調節，且美國市場受預期性通膨未來變數大，目前大家都在調整規格去迎合市場，沒得抱怨也不會悲觀。



根據台灣蘭花產銷發展協會官網資料，台灣蘭花外銷美國金額統計，2025年4月到7月為1.9千萬美元，2024年4月到7月為2.1千萬美元。代表今年4月掀起關稅戰後，對比去年同期下降幅度為8.8%。



針對關稅增加的負擔由誰買單，莊炳煌指出，關稅的部分一般來說都是由進口商來負擔，但以前蘭花的生意模式不用考慮關稅，是現在才碰到這件事，這部分需要由出口商、進口商再去做協商，每個業者遇到的情況不一樣，他不便代答。



以蝴蝶蘭來講持續都有在出貨，莊炳煌表示，但是台灣的生產業者會去調節出貨的比例，也要去預測之後在美國當地的價格賣不賣的動，來調整品項與規格。目前屬於調節期，因為產品不能斷貨，只是有分淡旺季的差別，像現在運過去的就是給聖誕節檔期。



得看美國市場有沒有風吹草動，莊炳煌指出，蝴蝶蘭算是高價花，在美國市場屬於精品市場，目前關稅導致美國有預期性通膨現象，什麼都貴，畢竟花不是民生必需品，但美國市場購花需求還是遠大於台灣市場，所以要依美國市場變化而定。