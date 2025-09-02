趙春山：台灣疑美論正在加深　賴須調整路線

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月2日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普高關稅政策和處理俄烏戰爭的方式，是否讓台灣社會疑美論的氛圍愈來愈濃？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社表示，不只是台灣疑美更嚴重，亞洲國家甚至是歐洲都一樣，很多國家都要利用這機會和中國發展關係，因為要找出路。



趙春山說，在這狀況下，賴清德的執政路線必須要調整，台灣過去當然依賴美國，但現在外在環境有了變化後，對美的立場以及兩岸的立場都需要調整，如果還是堅持要走“反中”、“抗中”這條路，最後就要付出代價。所以賴剩下的兩年多任期必須調整，要站在台灣的利益來看問題，而不是意識形態。



美麗島電子報近日公布最新民調，美國對台灣課以“20＋N%”的稅率，讓台灣民眾對特朗普的信任度，從18.1%大跌6.8個百分點，來到11.3%；反之，對特朗普的不信任則從72.6%增加5.9個百分點，來到78.5%。



趙春山對此接受中評社訪問時表示，《美麗島電子報》的民調反映出台灣社會的“疑美論”正在加深。台灣社會現在的疑美氛圍比過去更嚴重，這種趨勢並非台灣獨有，日本與其他亞洲國家都有相同感受，歐洲也在強調戰略自主，這些國家在調整對美依賴的同時，開始尋求與中國改善關係。



他舉例，早在拜登政府時期，美國因烏克蘭戰爭的政策，就曾引發“疑美”的討論，如今特朗普重新上任後，再加上美國對全球實施對等關稅政策，更使問題加深。



趙春山指出，這些民調與氛圍的變化對賴清德的執政形成嚴峻挑戰。賴清德與“國安”團隊過去過度依賴美國，但如今外部環境已經改變，台灣必須在對美與兩岸政策上做出調整。許多國家選擇在此時改善與中國大陸的關係，台灣卻反其道而行，仍走在“抗中”的路上，這不利於長遠發展。