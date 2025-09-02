中評關注：賴威信受挑戰　老柯成綠營破口

柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北9月2日電（記者 鄭羿菲）大罷免綠營接連失利後，賴清德改組府院黨人事，回應台灣社會反綠情緒，但從上周演到現在的逼退民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的風暴，宛如“馬王政爭2.0”，外界多解讀賴清德領導威信受柯建銘嚴峻挑戰。無論如何，柯建銘顯然已成攻擊綠營的破口，面對2026地方選舉逐漸加溫，綠自亂陣腳，柯恐成最後一根稻草。



726、823大罷免綠營接連失利後，賴清德僅以府院黨小幅度人事異動，企圖清理戰場。從《美麗島電子報》8月28日的民調，及台灣民意基金會8月12日公布的民調來看，“賴卓體制”滿意度低，“內閣”改組雖號稱16人有異動，民間並沒有太有感。



賴清德仍未放棄逼退柯建銘，但柯擔任32年“立委”、縱橫政壇，幫過多少綠委？知道多少黑料？薑還是老的辣，柯連日來拒絕自己背黑鍋，9月1日再度強調自己的“任期到明年2月”，賴清德的領導威信嚴重動搖。



賴清德想把柯建銘當成大罷免失利的政治責任擋火牆，柯建銘的堅持不退、“無聲勝有聲”，儼然已成撕裂民進黨的破口，民進黨內意見也分為兩派，“總統府資政”姚嘉文8月30日指出，“柯很辛苦、貢獻很大！若有問題，是整個黨都有問題，不要把責任都推給柯”，但前“立委”林濁水對此並不買單，諷刺道“乾脆說台灣民眾的責任好了”。



民進黨並未展現大罷免失利後應有的檢討態度，而賴清德與柯建銘的過招，未來會不會越演越烈，值得後續觀察，但無論賴、柯誰勝誰敗，2026地方選舉逐漸加溫的現下，綠營已自亂陣腳，若綠營情況不變，2026地方大選民進黨將再度慘敗。