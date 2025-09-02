蔡育輝：新主席要年輕本土　羅智強很適合

國民黨籍台南市議員蔡育輝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月2日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉將於2周後開放領表，檯面上已有7名表態。國民黨籍台南市議員蔡育輝向中評社表示，黨中央延後兩周選舉的做法是期待適當人選、但也不要傷和氣。他認為新主席須具備本土、年輕、能抵抗司法打壓，才會是和民進黨競爭選票的關鍵。他認為從已表態的名單中，他會支持藍委羅智強。



蔡育輝，1959年生，中正大學政治學系碩士，現任國民黨籍台南市議員，選區在第一選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）。



國民黨中常會8月27日通過將黨主席選舉時程順延兩周，領表時間為9月15日至19日，10月18日選舉，檯面上已有7位人選表態競逐，目前包括“立委”羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“立委”鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、彰化縣議長謝典林及國民黨前副秘書長張雅屏等7人。



關於這次黨主席的人選，蔡育輝表示，他有三個建議，第一，外省族群身分太重的人不太適合，太強調和統的也不太適合，要與民進黨競爭選票，需要有一點本土氣息，不講台語會不夠親切，不需要再特別強調是外省、菁英，難以被認同。



蔡育輝表示，第二，需要年輕一點，要會網路宣傳行銷，不要只會走過去傳統的陸戰路線，要會變花樣、打議題，真的不要太古意（太老實），要學學民進黨會變很多把戲，出其不意，避免馬上就被對手知道要出什麼招。且要有辦法突破民進黨政府長期壟斷媒體的情況。



蔡育輝表示，第三，要想辦法對抗執政黨濫用司法手段來打擊對手、剷除異己，這次大罷免，全台許多藍營黨工與同志都被收押，很明顯是打擊在野黨，過去台南涉入議長賄選案結果是交保、沒收押，偽造文書搞得比議長賄選案重要，合理嗎？