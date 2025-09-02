中評鏡頭：北京圓明園打卡景點　黃花迷宮陣

黃花陣迷宮，又名萬花陣，為清乾隆時期所建的中西結合式迷宮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社北京9月2日電（記者 盧誠輝）圓明園是許多遊客到訪北京必去的景點之一，在圓明園內有一座黃花陣迷宮，更受到遊客的歡迎，許多遊客到圓明園內幾乎都會走一趟黃花陣迷宮，最後再到黃花陣中西點的涼亭拍照打卡合影留念，也因此成為圓明園的另類風景。



圓明園位於北京市海淀區，緊鄰頤和園，是清朝興建的大型皇家園林。康熙帝賜此園予皇四子胤禛（法號圓明居士），並提匾“圓明”，原為供清帝盛夏避暑、聽政與處理軍政事務的場所。圓明園與長春園，綺春園合稱為“圓明三園”，占地面積3.5平方公里，建築面積達16萬平方米，園內共有150餘景，有“萬園之園”之稱。



記者1日實地走訪圓明園，有別於頤和園走一圈約2小時的疲憊，和頤和園大小不相上下的圓明園內則有電瓶車可以自費搭乘。電瓶車會將遊客載到圓明園最重要的西洋樓遺址再讓遊客下車步行，而西洋樓遺址中的黃花陣，更是許多遊客的必遊之地。



黃花陣迷宮，又名萬花陣，為清乾隆時期所建的中西結合式迷宮。黃花陣的主要特點為4尺高的雕花磚牆，中間是一座白色西洋涼亭。方陣南北長89米，東西寬59米，陣牆總長1600餘米，牆高約1.2米。相傳，每年中秋節，乾隆會坐在中間的涼亭，讓宮女們拿著燈籠在迷宮中賽跑，先到達涼亭的人就可以領賞。

